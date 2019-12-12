Курс валют 12 грудня: позиції долара та євро вкотре похитнулися

На четвер, 12 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

Відповідно до даних НБУ, 12 грудня за один американський долар доведеться викласти 23,6 гривні.

Це на 9 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 10 копійок, якщо порівнювати, з курсом на середу, 11 грудня.

Таким чином, у четвер європейська валюта коштуватиме 26,14 гривні.