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      Курс валют 12 грудня: позиції долара та євро вкотре похитнулися

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      Яким буде курс валют від НБУ 12 грудня / Goodfon

      На четвер, 12 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 12 грудня за один американський долар доведеться викласти 23,6 гривні.

      Це на 9 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 10 копійок, якщо порівнювати, з курсом на середу, 11 грудня.

      Таким чином, у четвер європейська валюта коштуватиме 26,14 гривні.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Валюта Євро Долар Гривня Гроші Курси валют Долар-Гривня НБУ
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