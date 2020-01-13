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      Курс валют на 13 січня: валюта не змінилася у ціні

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      Курс валют НБУ на 13 січня / pexels.com

      На понеділок, 13 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти не змінилися у ціні.

      Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що 13 січня ціна американського "зеленого" становитиме 23 гривні 97 копійок.

      ЦІкаво: Яким буде курс долара в 2020 році в Україні: прогноз

      Це така сама ціна, яка була у попередній банківський день – 11 грудня.

      Головна валюта Євросоюзу також зберегла свої позиції щодо гривні. У понеділок за один євро доведеться віддати 26 гривень 59 копійок.

      Як змінюється курс валют з початку 2020 року?

      Від початку 2020 року валюта почала дорожчати. З 28 грудня і впродовж новорічно-різдвяних свят долар тримався на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Відтак за 2 тижні нового року валюта додала у ціні по 20-30 копійок.

      Тим часом Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

      Дізнайтеся більше: Чому гривня зміцнюється: пояснення МВФ

      Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.

      Як змінювався середньорічний курс долара
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют НБУ
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