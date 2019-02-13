Курс валют на 13 лютого: долар та євро дешевшають

На середу, 13 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти дещо подешевшали.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, євро буде коштувати 30 гривень 50 копійок, що на 10 копійок менше, аніж попереднього банківського дня.

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Щодо долара, то він теж дещо втратив у ціні.

Ціна американського долара становитиме 27 гривень 00 копійок, що на 6 копійок менше, аніж 12 лютого.