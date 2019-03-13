Курс валют на 13 березня: долар та євро додали в ціні
На середу, 13 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти несуттєво здорожчали.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, долар США, у порівнянні з попереднім банківським днем, несуттєво додав у ціні, а саме – 4 копійки. Тож у середу долар коштує 26 гривень 35 копійок.
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Тим часом європейська валюта здорожчала суттєвіше – на 14 копійок. Так, у середу вартість євро становить 29 гривень 72 копійки.
сьогодні
Джерело: 24 Канал
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