Курс валют на 13 квітня: євро падає в ціні
На п'ятницю, 13 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
На офіційному сайті Національного банку України 13 квітня долар буде коштувати 25 гривень 98 копійок. Це на 6 копійок більше ніж попереднього банківського дня.
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Європейська валюта цього дня здешевшала на 8 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем. І за 1 євро потрібно буде віддати 32 гривні 2 копійки.
Джерело: 24 Канал
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