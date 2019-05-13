Курс валют на 13 травня: ціна долара та євро залишилась без змін

Яким буде курс валют від НБУ на 13 травня / Колаж 24 канал

На понеділок, 13 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют не змінилася.