Курс валют на 13 травня: ціна долара та євро залишилась без змін
На понеділок, 13 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют не змінилася.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 13 травня американський долар коштуватиме 26,21 гривні.
Зауважимо, що такою ж була вартість "зеленого" й попереднього банківського дня.
Щодо євро, то його ціна також не змінилася, якщо порівнювати з курсом на суботу.
Відтак, у понеділок ціна європейської валюти становитиме 29,43 гривні.
Джерело: 24 канал
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