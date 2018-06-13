Курс валют на 13 червня: долар і євро несуттєво подешевшали

На середу, 13 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. У порівнянні з попереднім банківським днем вартість і долара і євро несуттєво впали.

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За інформацією на офіційному сайті НБУ, у середу, 13 червня, вартість американської валюти становить 26 гривень 8 копійок. Це на 1 копійку менше ніж попереднього банківського дня.

Європейська валюта теж втратила в ціні 1 копійку відносно української гривні і 13 червня її можна придбати за 30 гривень 75 копійок.