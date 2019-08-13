Курс валют на 13 серпня: євро і долар додають у ціні

На вівторок, 13 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. За даними НБУ, як головна валюта Європейського Союзу так і заокеанський долар дещо зростуть у ціні.

Державний регулятор встановив, що 13 серпня за один "вічнозелений" доведеться заплатити 25 гривень та 16 копійок. Варто знати: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень Це на 7 копійок дорожче, ніж попереднього банківського дня – 12 серпня. Натомість європейська валюта зросте у ціні лише на 6 копійок. Відтак у вівторок, 13 серпня, один євро коштуватиме 28 гривень та 16 копійок.