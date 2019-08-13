09:08
13 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін із брутальними чоловіками. Офіційний перевізник для диктаторів
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 серпня
      Вєсті.UA: Матіос став новим Бондом. Поганий тиждень Порошенка
      Вєсті.UA
      19:55, 12 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Курс валют на 13 серпня: євро і долар додають у ціні

      260 Читать новость на русском
      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 13 серпня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 13 серпня / GettyImages

      На вівторок, 13 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. За даними НБУ, як головна валюта Європейського Союзу так і заокеанський долар дещо зростуть у ціні.

      Державний регулятор встановив, що 13 серпня за один "вічнозелений" доведеться заплатити 25 гривень та 16 копійок.

      Варто знати: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Це на 7 копійок дорожче, ніж попереднього банківського дня – 12 серпня.

      Натомість європейська валюта зросте у ціні лише на 6 копійок.

      Відтак у вівторок, 13 серпня, один євро коштуватиме 28 гривень та 16 копійок.

      blog_ava
      США отримали багато інформації: Трамп прокоментував вибух на полігоні під Архангельськом
      сьогодні
      2857
      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Євро Долар Валюта Курси валют
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому в інтересах США зберегти Україну
      сьогодні , 08:40 Чому в інтересах США зберегти Україну
      Блог Медіа 766
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      12 серпня , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 166
      Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      6371
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      12 серпня , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 3605
      В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      12 серпня , 22:00 В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1143
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук