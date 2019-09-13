Курс валют на 13 вересня: долар і євро продовжують дешевшати

На п'ятницю, 13 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти США та Євросоюзу продовжують суттєво втрачати у ціні.

За даними НБУ, у п'ятницю долар втратить у своїй ціні одразу 13 копійок. Зверніть увагу: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень 13 вересня за один "вічнозелений" доведеться заплатити 24 гривні 83 копійки. Натомість євро коштуватиме аж на 25 копійок менше, ніж у переддень. У п'ятницю вартість одного євро становитиме 27 гривень 22 копійки.