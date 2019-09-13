Курс валют на 13 вересня: долар і євро продовжують дешевшати
На п'ятницю, 13 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти США та Євросоюзу продовжують суттєво втрачати у ціні.
За даними НБУ, у п'ятницю долар втратить у своїй ціні одразу 13 копійок.
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13 вересня за один "вічнозелений" доведеться заплатити 24 гривні 83 копійки.
Натомість євро коштуватиме аж на 25 копійок менше, ніж у переддень.
У п'ятницю вартість одного євро становитиме 27 гривень 22 копійки.
Джерело: 24 канал
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