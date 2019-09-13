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      Курс валют на 13 вересня: долар і євро продовжують дешевшати

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 13 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 13 вересня / GettyImages

      На п'ятницю, 13 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головні валюти США та Євросоюзу продовжують суттєво втрачати у ціні.

      За даними НБУ, у п'ятницю долар втратить у своїй ціні одразу 13 копійок.

      Зверніть увагу: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      13 вересня за один "вічнозелений" доведеться заплатити 24 гривні 83 копійки.

      Натомість євро коштуватиме аж на 25 копійок менше, ніж у переддень.

      У п'ятницю вартість одного євро становитиме 27 гривень 22 копійки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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