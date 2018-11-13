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      Курс валют на 13 листопада: євро продовжує стрімке падіння

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      Курс валют НБУ на 13 листопада
      Курс валют НБУ на 13 листопада / styknews.info

      На вівторок, 13 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу знову відчутно здешевшала.

      Так, у порівняннні з попереднім банківським днем, євро впав у ціні на понад 20 копійок.

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      У вівторок, 13 листопада, офіційний курс євро становитиме 31 гривню 43 копійки.

      Натомість долар несильно, але здорожчав – його курс зріс на 1 копійку.

      Нацбанк встановив курс долара США на 13 листопада на рівні 27 гривень 90 копійок.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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