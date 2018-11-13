Курс валют на 13 листопада: євро продовжує стрімке падіння
На вівторок, 13 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу знову відчутно здешевшала.
Так, у порівняннні з попереднім банківським днем, євро впав у ціні на понад 20 копійок.
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У вівторок, 13 листопада, офіційний курс євро становитиме 31 гривню 43 копійки.
Натомість долар несильно, але здорожчав – його курс зріс на 1 копійку.
Нацбанк встановив курс долара США на 13 листопада на рівні 27 гривень 90 копійок.
Джерело: 24 Канал
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