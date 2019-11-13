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      Курс валют на 13 листопада: євро коштує менше ніж 27 гривень, долар також втратив позиції

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 13 листопада 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 13 листопада / GettyImages

      На середу, 13 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 13 листопада за один американський долар доведеться викласти 24,46 гривні.

      Це на 5 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 12 копійок, якщо порівнювати, з курсом на вівторок, 12 листопада.

      Таким чином, у середу ціна євро становитиме 26,94 гривні.

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші НБУ Євро Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар
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