Курс валют на 13 листопада: євро коштує менше ніж 27 гривень, долар також втратив позиції

На середу, 13 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо впали у ціні.

Відповідно до даних НБУ, 13 листопада за один американський долар доведеться викласти 24,46 гривні.

Це на 5 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Євро, зі свого боку, також подешевшав, проте вже на 12 копійок, якщо порівнювати, з курсом на вівторок, 12 листопада.

Таким чином, у середу ціна євро становитиме 26,94 гривні.