Курс валют на 14 лютого: долар і євро здорожчали

На четвер, 14 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали в ціні.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США здорожчав на 9 копійок. Тож вартість "зеленого" в четвер становить 27 гривень 9 копійок.

Читайте також: Що буде з курсом гривні до і після виборів: пояснення економіста

Тим часом європейська валюта додала в ціні 12 копійок і тепер коштує 30 гривень 62 копійки.