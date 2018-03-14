Курс валют на 14 березня: долар продовжує своє піке, євро подорожчало
На середу, 14 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
Як зазначає український фінрегулятор, американська валюта дещо подешевшала, а от євро почало рости.
Станом на 14 березня за один американський "зелений" доведеться заплатити 25 гривень 91 копійку. А це ще на 2 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.
Читайте також: Яким буде курс долара в Україні наприкінці року: прогноз експертів
А от євро, натомість, зупинилось у падінні і почало рости. Так, у середу, 14 березня, НБУ встановив ціну за один євро на позначці у 32 гривні та 7 копійок. А це на 18 копійок дорожче, ніж у вівторок, 13 березня.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі