Курс валют на 14 березня: долар та євро стрімко зросли

На четвер, 14 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти значно подорожчали.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, долар США, у порівнянні з попереднім банківським днем, суттєво додав у ціні, а саме – 35 копійок. У четвер долар коштує 26 гривень 70 копійок.

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