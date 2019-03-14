Курс валют на 14 березня: долар та євро стрімко зросли
На четвер, 14 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти значно подорожчали.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, долар США, у порівнянні з попереднім банківським днем, суттєво додав у ціні, а саме – 35 копійок. У четвер долар коштує 26 гривень 70 копійок.
Читайте також: Чи буде курс гривні знову коливатися: пояснення фінансиста
Тим часом європейська валюта здорожчала ще більше – на 46 копійок. Так, у четвер вартість євро становить 30 гривень 18 копійок.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50