Курс валют на 14 травня: долар та євро дещо подешевшали

На вівторок, 14 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість американської та європейської валют змінилася незначно – обидві трохи подешевшали.

Як на своєму сайті повідомляє Нацбанк, 14 травня американський долар коштуватиме 26,11 гривні. Читайте також: Монета з легендарним українським актором з'явиться в Україні: фото Ціна "зеленого" у гривні попереднього банківського дня була на 10 копійок вищою. Щодо євро, то його ціна також змінилася незначно, лише на 7 копійок. У вівторок, 14 травня, ціна європейської валюти становитиме 29,36 гривні.