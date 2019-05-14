09:00
14 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Модне падіння Путіна на льоду. Похмілля від "пабєди"
      Вєсті Кремля
      21:50, 13 травня
      Вєсті.UA: Зеленський проти Луценка. Магічний союз Яценюка, Гройсмана та Авакова
      Вєсті.UA
      19:41, 13 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Курс валют на 14 травня: долар та євро дещо подешевшали

      102 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 14.05.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют від НБУ на 14 травня / GettyImages

      На вівторок, 14 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість американської та європейської валют змінилася незначно – обидві трохи подешевшали.

      Як на своєму сайті повідомляє Нацбанк, 14 травня американський долар коштуватиме 26,11 гривні.

      Читайте також: Монета з легендарним українським актором з'явиться в Україні: фото

      Ціна "зеленого" у гривні попереднього банківського дня була на 10 копійок вищою.

      Щодо євро, то його ціна також змінилася незначно, лише на 7 копійок.

      У вівторок, 14 травня, ціна європейської валюти становитиме 29,36 гривні.

      blog_ava
      У літак Ангели Меркель врізався автомобіль
      сьогодні
      1515
      Теги: Гривня Євро Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      сьогодні , 08:00 Володимир Зеленський – дитя кліку в "Часи Рататуя", – Le Temps
      Світові Медіа 2297
      Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      13 травня , 22:01 Из секретарш – в "министры": как сделать умопомрачительную карьеру в "ЛНР"
      Ольга Черненко 1085
      Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      13 травня , 20:00 Україна на Євробаченні: хто з артистів представляв державу на престижному конкурсі
      Юлія Михайлова 1746
      Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      13 травня , 18:30 Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      Дмитро Гнап 2980
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      13 травня , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 1106
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук