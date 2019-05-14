Курс валют на 14 травня: долар та євро дещо подешевшали
На вівторок, 14 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість американської та європейської валют змінилася незначно – обидві трохи подешевшали.
Як на своєму сайті повідомляє Нацбанк, 14 травня американський долар коштуватиме 26,11 гривні.
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Ціна "зеленого" у гривні попереднього банківського дня була на 10 копійок вищою.
Щодо євро, то його ціна також змінилася незначно, лише на 7 копійок.
У вівторок, 14 травня, ціна європейської валюти становитиме 29,36 гривні.
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