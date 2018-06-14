Курс валют на 14 червня: долар росте, а євро падає

На четвер, 14 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна європейська валюта на кілька копійок здешевшала, а долар навпаки подорожчав.

Так, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар США зріс у ціні на 4 копійки.

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14 червня його офіційний курс становить 26 гривень 12 копійок.

Натомість євро опустився в ціні на 2 копійки. У четвер, за даними НБУ, його курс становитиме 30 гривень 73 копійки.