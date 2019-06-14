Курс валют на 14 червня: долар стабільний, євро дещо подешевшав

На п'ятницю, 14 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Цього разу курс змінився несинхронно: долар подорожчав, євро – подешевшав, але несуттєво.

Національний банк на офіційному сайті розмістив інформацію про те, що 14 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 41 копійку.

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Це дорожче, аніж було попереднього банківського дня, але лише на 1 копійку.

Головна валюта Євросоюзу натомість подешевшала щодо гривні, і трохи більш помітно – на 7 копійок.

Тож у п'ятницю, 14 червня, один євро можна буде придбати за 29 гривень 82 копійки.