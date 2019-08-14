Курс валют на 14 серпня: долар без змін, євро дещо подорожчав

На середу, 14 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість обидвох світових валют майже не змінилася щодо українських грошей.

Державний регулятор встановив, що 14 серпня за один "зелений" доведеться заплатити 25 гривень та 15 копійок.

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Це лише на 1 копійку менше, ніж у переддень (у вівторок, 13 серпня).

Натомість європейська валюта у середу, 14 серпня, зросла у ціні на 6 копійок.

Відтак один євро коштує 28 гривень та 22 копійок.