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      Курс валют на 14 листопада: долар і євро трохи додають у ціні

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      Курс валют НБУ на 14 листопада: долар і євро дорожчають
      Курс валют НБУ на 14 листопада: долар і євро дорожчають / fakty.com.ua

      На середу, 14 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта дещо подорожчали.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 14 листопада ціна американського долара становитиме 27,92 гривні.

      Щодо євро, то він також подорожчав, якщо порівнювати з курсом на вівторок, але лише на 1 копійку.

      Відтак, 14 листопада європейська валюта тепер коштуватиме 31,44 гривні.

      Теги: Новини України НБУ Валюта Курси валют євро Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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