Курс валют на 14 листопада: валюта знову подешевшала

На четвер, 14 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти суттєво втратили у ціні.

Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 14 листопада ціна американського долара становитиме 24 гривні 32 копійки. Важливо! Бюджет-2020: який курс долара прогнозує Кабмін​ Це на 14 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 13 листопада. Головна валюта Євросоюзу також втратила у ціні щодо гривні, але суттєвіше – 18 копійок. Відтак, у п'ятницю за один євро доведеться віддати 26 гривень 76 копійок.