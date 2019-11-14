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      Курс валют на 14 листопада: валюта знову подешевшала

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 14 листопада 2019
      Курс валют НБУ на 14 листопада / morguefile.com

      На четвер, 14 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти суттєво втратили у ціні.

      Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 14 листопада ціна американського долара становитиме 24 гривні 32 копійки.

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      Це на 14 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 13 листопада.

      Головна валюта Євросоюзу також втратила у ціні щодо гривні, але суттєвіше – 18 копійок.

      Відтак, у п'ятницю за один євро доведеться віддати 26 гривень 76 копійок.

      blog_ava
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України НБУ Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
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