Курс валют НБУ на сьогодні 14.12.2018: курс долара, курс євро

На п'ятницю, 14 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і долар, і євро додадуть у ціні.

За інформацією державного регуляторного органу, 14 грудня за один американський долар доведеться віддати 27 гривень 86 копійок. Читайте також: Що буде з курсом гривні в умовах воєнного стану: пояснення аналітика Це на 5 копійок більше, аніж попереднього банківського дня. Євро додало у ціні суттєвіше. 14 грудня воно коштуватиме 31 гривню 68 копійок. Це, своєю чергою, на 13 копійок більше у порівнянні з курсом на 13 грудня.