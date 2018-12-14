Курс валют НБУ на сьогодні 14.12.2018: курс долара, курс євро

Курс валют на 14 грудня: євро суттєво подорожчає
На п'ятницю, 14 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і долар, і євро додадуть у ціні.
За інформацією державного регуляторного органу, 14 грудня за один американський долар доведеться віддати 27 гривень 86 копійок.
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Це на 5 копійок більше, аніж попереднього банківського дня.
Євро додало у ціні суттєвіше. 14 грудня воно коштуватиме 31 гривню 68 копійок.
Це, своєю чергою, на 13 копійок більше у порівнянні з курсом на 13 грудня.
Джерело: 24 канал
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