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      Курс валют на 14 грудня: євро суттєво подорожчає

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      Курс валют НБУ на сьогодні 14.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 14 грудня / pixabay.com

      На п'ятницю, 14 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і долар, і євро додадуть у ціні.

      За інформацією державного регуляторного органу, 14 грудня за один американський долар доведеться віддати 27 гривень 86 копійок.

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      Це на 5 копійок більше, аніж попереднього банківського дня.

      Євро додало у ціні суттєвіше. 14 грудня воно коштуватиме 31 гривню 68 копійок.

      Це, своєю чергою, на 13 копійок більше у порівнянні з курсом на 13 грудня.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар євро
      Джерело: 24 канал
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