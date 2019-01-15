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      Курс валют на 15 січня: долар і євро суттєво здешевіли

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      Курс валют НБУ на сьогодні 15.01.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 15 січня / Фото із відкритих джерел

      На вівторок, 15 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.

      За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта подешевшала на 13 копійок. Тож у вівторок 1 долар коштує 28 гривень 2 копійки.

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      У свою чергу євро втратило в ціні ще більше, а саме 34 копійки. Так, 1 євро коштує 32 гривні 13 копійок.

      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар-Гривня Долар Гривня Євро НБУ
      Джерело: 24 канал
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