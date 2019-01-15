Курс валют на 15 січня: долар і євро суттєво здешевіли

На вівторок, 15 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.

За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта подешевшала на 13 копійок. Тож у вівторок 1 долар коштує 28 гривень 2 копійки.

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У свою чергу євро втратило в ціні ще більше, а саме 34 копійки. Так, 1 євро коштує 32 гривні 13 копійок.