Курс валют на 15 січня: долар і євро суттєво здешевіли
На вівторок, 15 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили в ціні.
За даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта подешевшала на 13 копійок. Тож у вівторок 1 долар коштує 28 гривень 2 копійки.
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У свою чергу євро втратило в ціні ще більше, а саме 34 копійки. Так, 1 євро коштує 32 гривні 13 копійок.
Джерело: 24 канал
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