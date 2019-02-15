Курс валют на 15 лютого: Долар трохи зріс, євро – майже без змін

На п'ятницю, 15 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар трохи додав, а ціна євро майже не змінилась.

Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем "американських зелений" США здорожчав на 6 копійок. Вартість долара в п’ятницю становить 27 гривень 15 копійок.

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Тим часом ціна європейської валюти майже не змінилася. За неї українці 15 лютого повинні будуть заплатити на 2 копійки менше, ніж попереднього банківського дня, – 30 гривень 60 копійок.