Курс валют на 15 березня: долар та євро синхронно подорожчали
На четвер, 15 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар та європейська валюта додали у ціні по 10 копійок.
Як сказано на офіційному сайті держрегулятора, долар дещо подорожчав, порівняно з минулим банківським днем. Якщо у середу, 14 березня, офіційний курс долара становив 25, 91 гривні.
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Тож у четвер, 15 березня, американська валюта зросла на 10 копійок і коштує 26,01 гривні.
При цьому євро продовжує стрімко рости. Порівняно з середою, 14 березня, європейська валюта додала ще 10 копійок. Таким чином євро нині коштує 32,17 гривні.
Джерело: 24 Канал
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