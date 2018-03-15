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Курс валют на 15 березня: долар та євро синхронно подорожчали

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Курс валют НБУ на 15 березня
Курс валют НБУ на 15 березня / xm.com

На четвер, 15 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар та європейська валюта додали у ціні по 10 копійок.

Як сказано на офіційному сайті держрегулятора, долар дещо подорожчав, порівняно з минулим банківським днем. Якщо у середу, 14 березня, офіційний курс долара становив 25, 91 гривні.

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Тож у четвер, 15 березня, американська валюта зросла на 10 копійок і коштує 26,01 гривні.

При цьому євро продовжує стрімко рости. Порівняно з середою, 14 березня, європейська валюта додала ще 10 копійок. Таким чином євро нині коштує 32,17 гривні.

Теги: Новини України НБУ євро Долар-Гривня Долар Гривня Курси валют Валюта
Джерело: 24 Канал
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