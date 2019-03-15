Курс валют на 15 березня: долар подорожчав, євро – без змін

На п'ятницю, 15 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість американської валюти дещо зросла, натомість європейської не змінилася.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 15 березня ціна американського долара становитиме 26,72 гривні.

Читайте також: Чи буде курс гривні знову коливатися: пояснення фінансиста Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то його ціна не змінилися, якщо порівнювати з курсом на четвер.

Відтак, у п’ятницю європейська валюта також коштуватиме 30,18 гривні.