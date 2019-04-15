Курс валют на 15 квітня: євро стабільне, та долар до гривні помітно впав

На понеділок, 15 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська національна валюта помітно зміцніла щодо долара, щодо євро ж – залишилася стабільною.

За даними офіційного сайту НБУ, американський долар втратив у ціні аж 12 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

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Тож у понеділок, 15 квітня, за "зелений" доведеться викласти 26 гривень 71 копійку.

Європейська валюта подорожчала – але лише на 2 копійки. Вона коштуватиме 30 гривень 24 копійки.