Курс валют на 15 травня: гривня послабила позиції щодо долара та євро
На середу, 15 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 15 травня ціна американського долара становитиме 26,16 гривні.
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Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 5 копійок.
Щодо євро, то його вартість також несуттєво зросла – плюс 1 копійка, якщо порівнювати з курсом на вівторок.
Відтак, у середу європейська валюта коштуватиме 29,37 гривні.
Джерело: 24 канал
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