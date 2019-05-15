Курс валют на 15 травня: гривня послабила позиції щодо долара та євро

На середу, 15 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 15 травня ціна американського долара становитиме 26,16 гривні. Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 5 копійок. Щодо євро, то його вартість також несуттєво зросла – плюс 1 копійка, якщо порівнювати з курсом на вівторок. Відтак, у середу європейська валюта коштуватиме 29,37 гривні.