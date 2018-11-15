Курс валют на 15 листопада: долар падає, євро – росте
На четвер, 15 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Доки американська валюта падає у ціні, європейська продовжує мінімально дорожчати.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, 15 листопада ціна американського долара становитиме 27 гривень 84 копійки.
Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України
Зауважимо, що це на 8 копійок менше, ніж коштував "зелений" у попередній банківський день.
Головна валюта Євросоюзу продовжує несуттєво повзти вгору і у четвер подорожчає на 1 копійку.
Відтак, 15 листопада за один євро прийдеться віддати 31 гривню 45 копійок.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
FIFA нагадали, як "Слава Україні" кажуть світові політики10 липня , 11:40
В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом25 лютого 2014 , 08:10
Показан интерьер "спортивной" Lada Vesta23 серпня , 09:30