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      Курс валют на 16 січня: долар трохи впав у ціні, натомість євро додав

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      Яким буде курс валют від НБУ 16 січня / isorepublic.com

      На четвер, 16 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, американська валюта дещо впала у ціні, натомість європейська трохи додала.

      Яким буде курс долара щодо гривні

      Як повідомляє НБУ на своєму офіційному сайті, у четвер за один американський долар доведеться викласти 23,98 гривні. Це на 4 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Цікаво! Чому гривня зміцнюється: пояснення МВФ

      Зауважимо, що від кінця осені – початку зими гривня активно зміцнювалася, а долар, зі свого боку, подешевшав аж до 23,3 гривні за одиницю. Щоправда, у період свят і вихідних ситуація різко змінилася, і долар подорожчав. Серед причин називають несподівані дії НБУ, який за один день викупив на валютному ринку рекордні 700 мільйонів доларів. Також на ситуацію могло вплинути й те, що у цей час економіка України працювала не на повну. На початку ж 2019 року один американський долар коштував 27 гривень.

      Що стосується прогнозів на 2020 рік, то американська валюта для українців коштуватиме приблизно на рівні тих же 27 гривень.

      Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,
      пояснив у коментарі 24 каналу економічний експерт Сергій Головньов.

      валюта гривня долар курс нбу
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Яким буде курс євро щодо гривні

      Якщо порівнювати з курсом на середу, 15 січня, євро навпаки трохи додав у ціні. Так, європейська валюта подорожчала на 5 копійок, і тепер її ціна становитиме 26,73 гривні. Примітно, що дорожчала вона і попереднього банківського дня.

      Наприкінці минулого євро здебільшого дешевшав і зумів опуститися нижче за 27 гривень. Зокрема, 20 грудня за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні.

      До речі! Готівковий курс валют 15 січня: купити валюту стало дешевше

      Від початку нового року вартість євро була на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю. Щоправда, 10 січня він зріс до 26,8 гривні. Потім трохи впав, але 15 числа знову піднявся до 26,69 за одиницю.

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      Теги: Новини України Гроші НБУ Курси валют Долар-Гривня Гривня Валюта Долар Євро
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