Курс валют на 16 березня: долар та євро продовжують різко дорожчати

На п'ятницю, 16 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

За даними Національного банку України, обидві світові валюти додали в ціні щодо гривні. Так, долар зріс одразу на 26 копійок. 16 березня його офіційний курс становитиме 26,27 гривень

Читайте також: Нацбанк проведе стрес-тест 25 ключових банків України

Майже ідентично в ціні додала валюта Європейського союзу. На 16 березня її ціна відносно гривні становила 32,42 гривні, що на 25 копійок більше, аніж за день до цього.