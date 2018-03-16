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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Курс валют на 16 березня: долар та євро продовжують різко дорожчати

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Курс валют НБУ на 16 березня
Курс валют НБУ на 16 березня / podrobnosti.ua

На п'ятницю, 16 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

За даними Національного банку України, обидві світові валюти додали в ціні щодо гривні. Так, долар зріс одразу на 26 копійок. 16 березня його офіційний курс становитиме 26,27 гривень

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Майже ідентично в ціні додала валюта Європейського союзу. На 16 березня її ціна відносно гривні становила 32,42 гривні, що на 25 копійок більше, аніж за день до цього.

Теги: Новини України Гривня Валюта Курси валют євро Долар-Гривня Долар
Джерело: 24 Канал
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