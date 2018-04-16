Курс валют на 16 квітня: долар і євро різко пішли вгору

На понеділок, 16 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо основних іноземних валют. Євро та американський долар синхронно здорожчали.

Так, за даними на офіційному сайті НБУ, 16 квітня офіційний курс долара США становитиме 26 гривень 12 копійок.

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Це одразу на 14 копійок більше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Європейська валюта також здорожчала – на 19 копійок.

Офіційний курс євро на 16 квітня становить 32 гривні 17 копійок.