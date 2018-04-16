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Курс валют на 16 квітня: долар і євро різко пішли вгору

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Курс валют НБУ на 16 квітня
Курс валют НБУ на 16 квітня / dreamstime.com

На понеділок, 16 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо основних іноземних валют. Євро та американський долар синхронно здорожчали.

Так, за даними на офіційному сайті НБУ, 16 квітня офіційний курс долара США становитиме 26 гривень 12 копійок.

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Це одразу на 14 копійок більше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Європейська валюта також здорожчала – на 19 копійок.

Офіційний курс євро на 16 квітня становить 32 гривні 17 копійок.

Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар євро Валюта Курси валют НБУ
Джерело: 24 Канал
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