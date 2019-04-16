Курс валют на 16 квітня: долар суттєво додав, євро не відстає

На вівторок, 16 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 16 квітня ціна американського долара становитиме 26,81 гривні.

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Зауважимо, що це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то його вартість також збільшилась, якщо порівнювати з курсом на понеділок, але вже на 9 копійок.

Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 30,33 гривні.