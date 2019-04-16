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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Курс валют на 16 квітня: долар суттєво додав, євро не відстає

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      Курс валют НБУ на сьогодні 16.04.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют від НБУ на 16 квітня / Getty Images

      На вівторок, 16 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 16 квітня ціна американського долара становитиме 26,81 гривні.

      Читайте також: Яким буде курс долара напередодні та після другого туру виборів

      Зауважимо, що це на 10 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то його вартість також збільшилась, якщо порівнювати з курсом на понеділок, але вже на 9 копійок.

      Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 30,33 гривні.

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      Теги: Новини України Гроші НБУ Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Євро
      Джерело: 24 канал
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