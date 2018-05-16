Курс валют на 16 травня: євро падає у ціні
На середу, 16 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта дещо подорожчала, а от євро суттєво впав у ціні.
За даними державного регуляторного органу, 16 травня ціна американського долара становитиме 26,21 гривні.
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Зазначимо, що це на 4 копійки більше, ніж було попереднього банківського дня.
Європейська валюта навпаки падає у ціні – мінус 23 копійки, якщо порівнювати із курсом за вівторок, 15 травня.
Так, євро коштуватиме 31 гривню 14 копійок.
Джерело: 24 канал
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