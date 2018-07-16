Курс валют на 16 липня: євро продовжує дешевшати
На понеділок, 16 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
Як повідомляється на сайті НБУ, офіційний курс євро у понеділок, 16 липня, становитиме 30 гривень 54 копійки. У порівнянні з попереднім банківським днем, це на 3 копійки дешевше.
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Курс американської валюти у цей день становитиме 26 гривень 23 копійки.
Джерело: 24 канал
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