Курс валют на 16 липня: євро продовжує дешевшати

На понеділок, 16 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Як повідомляється на сайті НБУ, офіційний курс євро у понеділок, 16 липня, становитиме 30 гривень 54 копійки. У порівнянні з попереднім банківським днем, це на 3 копійки дешевше.

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Курс американської валюти у цей день становитиме 26 гривень 23 копійки.