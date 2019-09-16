Курс валют на 16 вересня: долар дешевшає, євро – різко подорожчало

На понеділок, 16 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта продовжує втрачати у ціні, натомість європейська – подорожчала.

Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 16 вересня ціна американського долара становитиме 24 гривні 71 копійку.

Важливо Монетами номіналом 1, 2 та 5 копійок не можна буде розраховуватись​

Це на 12 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 13 вересня.

Водночас, головна валюта Євросоюзу вперше за кілька днів почала дорожчати щодо гривні і піднялася у ціні аж на 20 копійок.

Відтак, у понеділок за один євро прийдеться віддати 27 гривень 42 копійки.