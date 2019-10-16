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      Курс валют на 16 жовтня: долар і євро починають дорожчати

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 16 жовтня 2019
      Курс валют НБУ на 16 жовтня / pixabay.com

      На середу, 16 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з прогнозом, головні валюти США та Євросоюзу відчутно додадуть у ціні.

      За даними національного регулятора, у середу, 16 жовтня, один "вічнозелений" коштуватиме 24 гривні 79 копійок.

      Варто знати: Чого очікувати від курсу гривні: ризики та прогнози

      Це одразу на 25 копійок більше, ніж попереднього банківського дня – 15 жовтня.

      Так само подорожчає і головна валюта Європейського Союзу, але лише на 18 копійок.

      У середу за один євро доведеться заплатити 27 гривень 28 копійок.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Долар НБУ Долар-Гривня Євро Курси валют Валюта Гривня
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