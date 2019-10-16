Курс валют на 16 жовтня: долар і євро починають дорожчати
На середу, 16 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з прогнозом, головні валюти США та Євросоюзу відчутно додадуть у ціні.
За даними національного регулятора, у середу, 16 жовтня, один "вічнозелений" коштуватиме 24 гривні 79 копійок.
Варто знати: Чого очікувати від курсу гривні: ризики та прогнози
Це одразу на 25 копійок більше, ніж попереднього банківського дня – 15 жовтня.
Так само подорожчає і головна валюта Європейського Союзу, але лише на 18 копійок.
У середу за один євро доведеться заплатити 27 гривень 28 копійок.
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