Курс валют на 16 жовтня: долар і євро починають дорожчати

На середу, 16 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з прогнозом, головні валюти США та Євросоюзу відчутно додадуть у ціні.

За даними національного регулятора, у середу, 16 жовтня, один "вічнозелений" коштуватиме 24 гривні 79 копійок.

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Це одразу на 25 копійок більше, ніж попереднього банківського дня – 15 жовтня.

Так само подорожчає і головна валюта Європейського Союзу, але лише на 18 копійок.

У середу за один євро доведеться заплатити 27 гривень 28 копійок.