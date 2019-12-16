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      Курс валют на 16 грудня: долар дешевшає, євро – дорожчає

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      Курс валют НБУ на 16 грудня / rawpixel.com

      На понеділок, 16 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта продовжує втрачати у ціні, а європейська – дорожчає.

      Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що 16 грудня ціна американського "зеленого" становитиме 23 гривні 50 копійок.

      Дізнайтеся більше: 20 гривень за долар – це фантастика, – Милованов

      Це на 6 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 13 грудня.

      Головна валюта Євросоюзу продовжує дорожчати і за вихідн додала у ціні щодо гривні лише 2 копійки.

      Відтак у понеділок за один євро доведеться віддати 26 гривень 26 копійок.

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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Гривня НБУ Долар-Гривня Курси валют Валюта Долар Євро
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