Курс валют на 16 грудня: долар дешевшає, євро – дорожчає
На понеділок, 16 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта продовжує втрачати у ціні, а європейська – дорожчає.
Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що 16 грудня ціна американського "зеленого" становитиме 23 гривні 50 копійок.
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Це на 6 копійок дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 13 грудня.
Головна валюта Євросоюзу продовжує дорожчати і за вихідн додала у ціні щодо гривні лише 2 копійки.
Відтак у понеділок за один євро доведеться віддати 26 гривень 26 копійок.
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