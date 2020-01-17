Курс валют на 17 січня: гривня відчутно обвалилася

На п'ятницю, 17 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Західні валюти відчутно додають у ціні на фоні стрімкого падіння гривні.

За прогнозом НБУ, перед вихідними один долар коштуватиме 24 гривні 9 копійок.

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Таким чином "вічнозелений" додасть у ціні одразу 7 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 16 січня. Ба більше, долар знову досягнув позначки вище як 24 гривні.

Ще відчутніше подорожчала головна валюта Євросоюзу – одразу на 17 копійок. У п'ятницю, 17 січня, за один євро доведеться заплатити 26 гривень 90 копійок.

Як змінюється курс валют з початку 2020 року?

Від початку 2020 року валюта почала дорожчати. З 28 грудня і впродовж новорічно-різдвяних свят долар тримався на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні. Відтак за 2 тижні нового року валюта додала у ціні по 30-50 копійок.

Тим часом Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

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Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.



Середньорічний курс гривні з 1996 року / інфографіка 24 каналу