Курс валют на 17 квітня: долар трохи впав, євро подорожчав
На вівторок, 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта дещо впала у ціні, натомість європейська навпаки додала.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 17 квітня ціна американського долара становитиме 26,08 гривні.
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Зауважимо, що це на 4 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він своєю чергою суттєво додав.
Так, європейська валюта подорожчала на 10 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 16 квітня, та тепер вона коштуватиме 32,27 гривні.
Джерело: 24 Канал
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