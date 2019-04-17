Курс валют на 17 квітня: гривня зміцніла і щодо євро, і щодо долара, але не суттєво

На середу, 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість американської та європейської валют дещо впала.

Національний банк України на офіційному сайті вказав, що 17 квітня ціна американського долара становитиме 26,72 гривні.

Читайте також: Назвали найдорожчі українські бренди: цікавий список

Це лише на 9 копійок менше, ніж було попереднього банківського дня.

Вартість євро також зменшилася, якщо порівнювати з курсом на вівторок, але – вже на 12 копійок.

Відтак, у середу європейська валюта коштуватиме 30,21 гривні.