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      Курс валют на 17 квітня: гривня зміцніла і щодо євро, і щодо долара, але не суттєво

      20 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 17.04.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют від НБУ на 17 квітня / https://ua.news

      На середу, 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість американської та європейської валют дещо впала.

      Національний банк України на офіційному сайті вказав, що 17 квітня ціна американського долара становитиме 26,72 гривні.

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      Це лише на 9 копійок менше, ніж було попереднього банківського дня.

      Вартість євро також зменшилася, якщо порівнювати з курсом на вівторок, але – вже на 12 копійок.

      Відтак, у середу європейська валюта коштуватиме 30,21 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Валюта Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют
      Джерело: 24 канал
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