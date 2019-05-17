Курс валют на 17 травня: долар подешевшав, євро додав у ціні

На п'ятницю, 17 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо втратила в ціні, натомість європейська навпаки подорожчала.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 17 травня ціна американського долара становитиме 26,34 гривні.

Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 3 копійки.

Щодо євро, то його вартість навпаки зросла, щоправда несуттєво – плюс 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на четвер, 16 травня.

Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 29,51 гривні.