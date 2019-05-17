Курс валют на 17 травня: долар подешевшав, євро додав у ціні
На п'ятницю, 17 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо втратила в ціні, натомість європейська навпаки подорожчала.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 17 травня ціна американського долара становитиме 26,34 гривні.
Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 3 копійки.
Щодо євро, то його вартість навпаки зросла, щоправда несуттєво – плюс 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на четвер, 16 травня.
Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 29,51 гривні.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення30 серпня 2018 , 19:15
Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами5 квітня 2016 , 13:58
Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини16 грудня 2018 , 23:40
Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону4 квітня , 19:10