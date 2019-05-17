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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Курс валют на 17 травня: долар подешевшав, євро додав у ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 17.05.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют НБУ на 17 травня / glavred.info

      На п'ятницю, 17 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо втратила в ціні, натомість європейська навпаки подорожчала.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 17 травня ціна американського долара становитиме 26,34 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 3 копійки.

      Щодо євро, то його вартість навпаки зросла, щоправда несуттєво – плюс 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на четвер, 16 травня.

      Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 29,51 гривні.

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      Теги: Новини України Гроші НБУ Євро Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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