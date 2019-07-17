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      Курс валют на 17 липня: долар серйозно подорожчав

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 17 липня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 17 липня / Фото з відкритих джерел

      На середу, 17 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейські валюти зміцнили свої позиції.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 17 липня ціна американського долара становитиме 25,86 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні аж 12 копійок.

      Щодо євро, то він також подорожчав, щоправда не так суттєво – плюс 3 копійки, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 16 липня.

      Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 29,03 гривні.

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      Теги: Новини України Гроші НБУ Євро Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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