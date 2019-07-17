Курс валют на 17 липня: долар серйозно подорожчав

На середу, 17 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейські валюти зміцнили свої позиції.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 17 липня ціна американського долара становитиме 25,86 гривні. Зверніть увагу! Курс долара в Україні: прогноз на тиждень Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні аж 12 копійок. Щодо євро, то він також подорожчав, щоправда не так суттєво – плюс 3 копійки, якщо порівнювати з курсом на вівторок, 16 липня. Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 29,03 гривні.