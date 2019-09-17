Курс валют на 17 вересня: долар дорожчає, євро – почало дешевшати
На вівторок, 17 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта почала дорожчати у ціні, натомість європейська – подешевшала.
Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 17 вересня ціна американського долара становитиме 24 гривні 77 копійок.
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Це на 6 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня – 16 вересня.
Водночас, головна валюта Євросоюзу почала втрачати у ціні щодо гривні і подешевшала на 9 копійок.
Відтак, у вівторок за один євро прийдеться віддати 27 гривень 33 копійки.
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