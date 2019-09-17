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      Курс валют на 17 вересня: долар дорожчає, євро – почало дешевшати

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 17 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 17 вересня / unsplash.com

      На вівторок, 17 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська валюта почала дорожчати у ціні, натомість європейська – подешевшала.

      Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 17 вересня ціна американського долара становитиме 24 гривні 77 копійок.

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      Це на 6 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня – 16 вересня.

      Водночас, головна валюта Євросоюзу почала втрачати у ціні щодо гривні і подешевшала на 9 копійок.

      Відтак, у вівторок за один євро прийдеться віддати 27 гривень 33 копійки.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Курси валют Євро Валюта Гривня
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