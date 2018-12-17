Курс валют НБУ на сьогодні 17.12.2018: курс долара, курс євро

Курс валют на 17 грудня: євро суттєво втратило у ціні, долар ще тримається
На понеділок, 17 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Остання суттєво здешевіла, а от "зелений" здавати позиції не хоче.
Так, згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, станом на 17 грудня долар скинув у ціні, але небагато – всього 3 копійки.
Читайте також: Чи вийшла банківська система України з кризи: думки експертів
Тепер за одну одиницю американської валюти треба заплатити 27 гривень 83 копійки.
А от євро втратило у ціні аж 27 копійок. За нього доведеться викласти 31 гривню 41 копійку.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Українці частіше скаржаться на вуличні розбої та грабежі2 січня 2015 , 23:04
Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук19 грудня 2010 , 15:35
"Їдь в київське Динамо, хоч голим бігай там", – у Росії обурені вчинком українця, який відвернувся від їхнього прапора19 серпня , 16:05