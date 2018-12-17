Курс валют НБУ на сьогодні 17.12.2018: курс долара, курс євро

На понеділок, 17 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Остання суттєво здешевіла, а от "зелений" здавати позиції не хоче.

Так, згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, станом на 17 грудня долар скинув у ціні, але небагато – всього 3 копійки.

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Тепер за одну одиницю американської валюти треба заплатити 27 гривень 83 копійки.

А от євро втратило у ціні аж 27 копійок. За нього доведеться викласти 31 гривню 41 копійку.