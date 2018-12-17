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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Курс валют на 17 грудня: євро суттєво втратило у ціні, долар ще тримається

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      Курс валют НБУ на сьогодні 17.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 17 грудня / 34.ua

      На понеділок, 17 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Остання суттєво здешевіла, а от "зелений" здавати позиції не хоче.

      Так, згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, станом на 17 грудня долар скинув у ціні, але небагато – всього 3 копійки. 

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      Тепер за одну одиницю американської валюти треба заплатити 27 гривень 83 копійки. 

      А от євро втратило у ціні аж 27 копійок. За нього доведеться викласти 31 гривню 41 копійку.

      Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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